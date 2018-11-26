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الكربوهيدرات مفتاح الحياة لفترة أطول
2018/11/26 | 19:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناس – بغداد  توصلت دراسة جديدة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات وعالية الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، والحماية من الخرف.

وأظهرت دراسة منشورة في مجلة “Cell Reports” أن النظام الغذائي غير المقيّد، ذا البروتينات المنخفضة والكربوهيدرات العالية، له فوائد وقائية للدماغ، مشابهة للنظام ذي السعرات الحرارية المنخفضة، المعروف بفوائده الطويلة الأمد، […]

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