2018/11/26 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد توصلت دراسة جديدة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة البروتينات وعالية الكربوهيدرات، يمكن أن تكون مفتاح الحياة لفترة أطول، والحماية من الخرف.وأظهرت دراسة منشورة في مجلة “Cell Reports” أن النظام الغذائي غير المقيّد، ذا البروتينات المنخفضة والكربوهيدرات العالية، له فوائد وقائية للدماغ، مشابهة للنظام ذي السعرات الحرارية المنخفضة، المعروف بفوائده الطويلة الأمد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربوهيدرات مفتاح الحياة لفترة أطول) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربوهيدرات مفتاح الحياة لفترة أطول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).