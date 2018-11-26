2018/11/26 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الاستخبارات العسكرية تقبض على ام الدواعش جنوبي الموصل

26/11/2018 19:17:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القبض على "ام الدواعش" جنوبي مدينة الموصل.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)ان"الفرقة 20 واثر معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على احدى الارهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة بالموصل والتي كانت تعمل على ايصال المواد الغذائية للدواعش في اوكارهم ".

واضاف، ان"الارهابية هي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب".

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