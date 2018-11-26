رباعي إيطالي في الدور الثاني بدوري الأبطال - متى كانت المرة الأخيرة؟

2018/11/26 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر تمتلك إيطاليا في نسخة الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا فرصة جيدة حتى الآن ليتواجد ممثليها الأربعة في الدور الثاني للمسابقة بعد الأداء الجيد في الجولات الأربع الأولى.

واقترب كلاً من روما ويوفنتوس من حسم تأهلهما بشكل كبير، إذ يحتاج أبناء العاصمة لنقطة من آخر جولتين، بينما انتصار ليوفنتوس أمام أياً من يونج بويز أو فالنسيا يأهله رسمياً.

بالمقابل، يتمتع كلاً من إنتر ونابولي بوضع إيجابي في المجموعتين الأصعب بالبطولة، وإن كان سيكون على النيراتزوري والبارتينوبي الخروج سالمين من الرحلات للأراضي الإنجليزية.



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ويكفي إنتر التعادل مع توتنهام لضمان التأهل رسمياً، وفي حالة الخسارة سيدخل الجولة الأخيرة متساوياً مع السبيرز ومصيره ليس بيده فقط، بينما على الجانب الآخر سيأمل نابولي في انتصار على النجم الأحمر في إيطاليا قبل الموقعة الصعبة في الجولة الأخيرة أمام ليفربول.

لم تنجح يحدث أن تأهل كل ممثلي الكرة الإيطالية للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا منذ نسخة 2002-2003 عندما عبر الرباعي المشارك مجموعاتهم بنجاح وبسط سيطرته على الكرة الأوروبية.

وقتها جمعت المجموعة أيضاً روما بريال مدريد وعبرا معاً للدور الثاني، وتصدر إنتر مجموعته على حساب أياكس، وكذلك يوفنتوس أمام نيوكاسل، بينما أعطت الأهداف والنتائج المباشرة قمة المجموعة لميلان على حساب ريال مدريد.

تحمل ذكرى هذا الموسم فألاً حسناً للكرة الإيطالية، إذ وقتها تُوج ميلان باللقب على حساب مواطنه يوفنتوس في نهائي "أولد ترافورد" الشهير بمانشستر، كما تواجد ثلاثي إيطالي في نصف النهائي عندما واجه إنتر ميلان في الديربي الأوروبي.

حتى الآن تقدم الأندية الإيطالية عروضاً مميزة على الصعيد الأوروبي تشير إلى تحسن كبير في مستوى ونتائج السيري آ، وسيكون تواجد الرباعي الإيطالي في الدور المقبل، إذا حدث، خير تتويج لهذا العمل.

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