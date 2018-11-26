تقارير: الاتحاد المغربي يتجاهل مفاوضات الأهلي مع رينارد

2018/11/26 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، لا يهتم برغبة الأهلي في التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لأسود الأطلس.

الأهلي يبحث عن مدير فني جديد خلال الوقت الحالي، وربطت بعض التقارير بين الأهلي ورينارد من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة مواطنه باتريس كارترون.

صحيفة "الشروق" التونسية أكدت على أن الاتحاد المغربي واثق من استمرار رينارد حتى نهاية عقده مع أسود الأطلس.



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مصدر داخل الاتحاد المغربي قال للصحيفة المغربية "اتحاد الكرة حسم الأمر مع رينارد في فترة سابقة، وأكد الطرفان أن المدرب سيواصل مهمته حتى نهاية عقده".

تابع "هناك 3 أسباب تمنع رينارد من تدريب الأهلي أو أي فريق آخر وهي وجود شرط جزائي يفوق الـ3 ملايين دولار في عقده، بالإضافة إلى أن عقده مستمر حتى يونيو 2022".

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— جول مصر (@goaleg) November 26, 2018وأردف "أما السبب الثالث فهو رغبة المدرب في خوض نهائيات أمم إفريقيا المقبلة والمنافسة على اللقب القاري الثالث له، بعد أن حصل على لقبين رفقة زامبيا وكوت ديفوار".

المصدر أنهى تصريحاته قائلًا "رينارد سبق أن وعد الجمهور المغربي بألا يدرب ناديًا أو منتخبًا عربيًا أو إفريقيًا بعد رحيله، وطموحه هو العودة إلى العمل في فرنسا".

يأتي ذلك بعد خروج تقريرًا مغربيًا يؤكد على أن الأهلي عرض على رينارد مبلغ 120 ألف دولار شهريًا، من أجل التعاقد معه.

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