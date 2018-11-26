جروس يستبعد محمد إبراهيم من مواجهة الجونة بسبب الإصابة

2018/11/26 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض، قبل مواجهة الجونة.

الزمالك سيواجه الجونة بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز، مساء اليوم الأثنين، على ملعب بتروسبورت.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد إبراهيم تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، وهو الأمر الذي جعل جروس يستبعده من قائمة الفريق لمواجهة الجونة.



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— جول مصر (@goaleg) November 26, 2018وبذلك أصبحت قائمة الزمالك تضم 19 لاعبًا فقط، وسيتم استبعاد لاعب واحد قبل مواجهة الجونة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الجونة، من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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