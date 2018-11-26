تظاهرات تعم جامعة السليمانية والطلبة تطالب بابعاد التدخلات الحزبية عن الجامعة

2018/11/26 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل لليوم الثاني على التوالي في محافظة السليمانية، احتجاج واعتصام الطلبة في رئاسة جامعة السليمانية، فيما اكدوا انهم سيستمرون لحين تلبية مطالبهم.

وقال كمو محمد ممثل الطلبة المحتجين في مؤتمر صحافي، "انهم سيستمرون في احتجاجهم لحين تلبية مطالبهم التي تتمثل في تقديم اعتذار من قبل المسؤولين الذين اهانوا الطلبة المحتجين وابعادهم من مناصبهم في الجامعة وعدم منحهم اية مناصب ".

ودعا محمد "رئيس جامعة السليمانية لتقديم اعتذار رسمي من الطلبة المحتجين والمباشرة بتقديم جميع الخدمات".

واكد ممثل الطلبة على "ابعاد التدخلات الحزبية في الجامعة واختيار المناصب من قبل الطلبة عن طريق الانتخابات واعادة الاستحقاقات المالية التي توقفت منذ اربع سنوات بسبب الازمة الاقتصادية ورفع الرسومات المفروضة على الطلبة".

يذكر ان طلبة الأقسام الداخلية في جامعة السليمانية تظاهروا صباح امس الاحد احتجاجاً لعدم توفير الخدمات اللازمة لهم من الماء والكهرباء ومادة النفط الأبيض ، حيث قاموا بإغلاق باب الجامعة ومنعوا دخول الطلبة الآخرين، بحسب تقارير صحفية.

تحرير: عامر الشيباني

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