خطوات التطبيع نحو العلن .. نتنياهو يعتزم زيارة دولتين عربية !

2018/11/26 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم قريباً زيارة دول عربية أخرى لا تقيم تل ابيب معها علاقات دبلوماسية. وفور تصريح نتنياهو، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الإعلان لتؤكد نقلاً عن مصدر سياسي مسؤول، أن “السودان هي الدولة العربية الأفريقية المقبلة التي يعتزم نتنياهو زيارتها ، وبموازاة ذلك، قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، إن إسرائيل تعمل بشكل حثيث أخيرا لإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة البحرين، ويأتي هذا الإعلان ليضاف إلى تقارير سابقة تحدثت عن زيارة مقبلة لنتنياهو إلى المنامة ، بعد زيارته الشهر الماضي بشكل رسمي سلطنةَ عُمان.

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