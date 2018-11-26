2018/11/26 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..دمرت القوات الامنية ،الاثنين، ثلاث انفاق تابعة لعصابات داعش الارهابية في صلاح الدين.وقال قائد العمليات الخاصة الثانية اللواء الركن معن السعدي، في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه ان ” قوة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب فوج صلاح الدين تمكن وفق معلومات استخبارية دقيقة من تدمير ثلاث انفاق لعصابات داعش الارهابي بالقرب من قضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تدمر ثلاث انفاق لداعش في صلاح الدين alansaar.

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