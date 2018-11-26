2018/11/26 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن القبض على اعلامي داعشي في كركوك

بغداد/..



اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الاثنين، ان القوات الامنية القت القبض على اعلامي داعشي في كركوك.

وقال معن، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، القت القبض على احد الإرهابيين في سيطرة التون كبري بكركوك".

واضاف ان "الارهابي كان يعمل اعلامي ومصور في عصابات داعش الارهابي، وهو مطلوب بقضايا إرهابية، وقد تم احالته الى الجهات المختصة لأكمال اوراقة التحقيقية".

يشار ان محافظة كركوك تشهد بين فترة واخرى عمليات قتل منظمة، وهجمات على القوات الامنية الاتحادية التي تفرض الامن في المدينة عن طريق عمليات التفتيش والقبض على العناصر الارهابية.انتهى16

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