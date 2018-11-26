التجارة تعلن تجهيز الحصة التموينية كاملة وتفعيل الدور الرقابي

2018/11/26 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تجهيز الحصة التموينية كاملة وتفعيل الدور الرقابي على مواقع التجهيز والوكلاء.

وذكر اعلام التجارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزارة وضعت آليات عمل تأخذ في نظر الاعتبار توفير المفردات الغذائية كاملة وتجهيزها للمواطنين عبر وكلاء المواد الغذائية في جميع مناطق البلاد بتوقيتات محددة يعلمها المواطن وتعلن عبر وسائل الاعلام المختلفة”.

وأشار البيان إلى أن “الوزارة تدارست خيارات متعددة ووضعت اليد على المخالفات التي تسببت في عدم تجهيز المواطنين بحصصهم بشكل كامل نتيجة تجزئة عمليات التجهيز، الامر الذي تم استغلالة من بعض الوكلاء لاضافة مبالغ جديدة او عدم ابلاغ المواطنيين عن وجود مواد اخرى ضمن الحصة الواحدة”.

وشدد البيان على “الدور الرقابي الذي تضطلع به المؤسسات الرقابية والتفتيشية وصولا للرقابة الجماهيرية في متابعة عمل الوكلاء والابلاغ عن حالات التقصير او تسرب المواد الى الاسواق التجارية وبيعها بطرق غير مشروعة”.

واكد وزير التجارة، وفقا للبيان على، ان “ابواب مكتبه مفتوحة لجميع المواطنين في الابلاغ عن حالات التجاوز على المال العام او اي مخالفات تتعلق بعمل المراكز التموينية والوكلاء والمخازن، كذلك بامكان المواطنين في المحافظات الشكوى الى دوائر الرقابة التجارية او ارسال تلك الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى مكتب الوزير او الى دوائر الرقابة التجارية”.

وشدد على ان “اهم اولويات عمله هي توفير مفردات البطاقة التموينية والمواد الغذائية لانها حصة الفقراء والمحتاجين”، لافتا الى ان “الاهتمام سيكون اكثر للشرائح الفقيرة والنازحين والفئات الهشة بغية تجهيزها بكامل الحصة الغذائية”.

ووجه وزير التجارة بـ”تشكيل لجنة عالية المستوى لدراسة وضع البطاقة التموينية والمبالغ المخصصة لشراء مفرداتها”، مؤكدا “سعيه لتأمين تخصيصات مالية كافية تضمن توفير مفردات البطاقة التموينة على مدار عام كامل، فضلا عن وضع اجراءات حازمة وفاعلة لمساعدة العوائل الفقيرة”.

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