عبد المهدي يجتمع بنواب نينوى وقائد عمليات ورئيس مجلس المحافظة

2018/11/26 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اعضاء مجلس النواب ومحافظ ورئيس مجلس محافظة نينوى، اضافة الى قائد عمليات المحافظة.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عبدالمهدي عقد اجتماعاً قبل قليل، مع نواب محافظة نينوى، بحضور والمحافظ نوفل العاكوب، ورئيس مجلس المحافظة سيدو جتو، وقائد عمليات المحافظة اللواء نجم الجبوري”.

واوضح ان “الاجتماع سيبحث الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية للمحافظة بشكل عام”.

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