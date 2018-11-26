الزلزال يتسبب بمصرع واصابة 54 شخصاً في كلار

2018/11/26 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت احصائية لمستشفى الشهيد هزار للطوارئ في قضاء كلار، جنوبي السليمانية، بمصرع شخصين واستقبال المستشفى 52 مصابا بسبب الزلزال الذي ضرب القضاء ليل أمس الاحد.

وبحسب الاحصائية، فان الشخصين الذين لقيا مصرعهما، هما امرأة ورجل كبيرين بالعمر.

واوضحت الاحصائية انهما توفيا بعد اصابتهما بجلطة قلبية.

كما وتم نقل 52 شخصا مصابا بسبب الزلزال الى المستشفى، بينهم ثلاثة فقط بسبب سقوطهم، بينهم رجلان كسرت ايديهم، وامراة اصيبت بكسور في ساقها.

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