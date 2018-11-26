العملات الأوروبية والخليجية ترتفع أمام الدينار العراقي

2018/11/26 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حققت العملات الأوروبية ارتفاعاً أمام الدينار العراقي، وارتفع كذلك الدولار الأمريكي أمامه.

وصعد اليورو بنسبة 0.3% أمام الدينار العراقي، وارتفع الإسترليني 0.37%، وارتفع كذلك االدولار 0.18% أمامه، مقارنة بمستوياته السابقة.

وتراجعت قيمة الين الياباني أمام الدينار العراقي.

وجاء أداء العملات الخليجية إيجابيًا أمام الدينار العراقي، لترتفع قيمة الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والدينار الأردني أمامه.

كما ارتفع قيمة الريال القطري، والدينار الكويتي، والريال العُماني أمام العملة العراقية.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدينار العراقي.

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أمس الأحد.. العملات الأوروبية ترتفع أمام الدينار العراقي

الخميس الماضي.. الدولار واليورو يتراجعان أمام الدينار العراقي

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