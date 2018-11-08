البرلمان العراقي يصوت لاستكمال حكومة عبد المهدي

2018/11/26 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مجلس النواب العراقي، الاثنين، ان البرلمان سيصوت في جلسته المقرر عقدها يوم الثلاثاء على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وجاء ذلك في بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وطرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 22 وزيرا لكن أعضاء مجلس النواب لم يصدقوا إلا على 14 وزيرا الشهر الماضي، لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.

ولا تزال ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان.



وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.

وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة إعمار مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة والبطالة، وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.

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