الأنواء الجوية: تشكل خلية لمتابعة الهزات الأرضية التي تضرب العراق

2018/11/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، خلية أزمة لمتابعة تأثير الهزة الأرضية في عموم البلاد.

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