القبض على إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة بالموصل

2018/11/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على امرأة تسمى بـ"أم الدواعش" جنوب مدينة الموصل.

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