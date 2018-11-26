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القبض على إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة بالموصل
2018/11/26 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على امرأة تسمى بـ"أم الدواعش" جنوب مدينة الموصل.

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