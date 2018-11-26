تحالف الإصلاح يطالب عبد المهدي بتقديم السير الذاتية لمرشحي الحقائب الشاغرة قبل 48 ساعة من جلسة التصويت

2018/11/26 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف الإصلاح والاعمار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتقديم السير الذاتية لمرشحي الحقائب الشاغرة قبل 48 ساعة من جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

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