الزلزال يتسبب بمصرع وإصابة 54 شخصاً في كلار

2018/11/26 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت إحصائية لمستشفى الشهيد هزار للطوارئ في قضاء كلار، جنوبي السليمانية، بمصرع شخصين واستقبال المستشفى 52 مصابًا بسبب الزلزال الذي ضرب القضاء ليل أمس الأحد.

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