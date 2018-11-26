English | وظائف


الزلزال يتسبب بمصرع وإصابة 54 شخصاً في كلار
2018/11/26 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت إحصائية لمستشفى الشهيد هزار للطوارئ في قضاء كلار، جنوبي السليمانية، بمصرع شخصين واستقبال المستشفى 52 مصابًا بسبب الزلزال الذي ضرب القضاء ليل أمس الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزلزال يتسبب بمصرع وإصابة 54 شخصاً في كلار) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزلزال يتسبب بمصرع وإصابة 54 شخصاً في كلار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بالوثيقة.. احصائية عن حالات الزواج والطلاق وهذه المحافظة بالصدارة
⋙ تسمية حكم ديربي بغداد
⋙ وفاة الفنان المصري عادل أمينت
⋙ مندوب روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا قامت بأعمال استفزازية على حدودنا
⋙ مندوب روسيا بمجلس الأمن: لا أحد يستطيع منعنا من طرح مسائل خاصة بنا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. خبير: فتح وسائرون يملكان حل الصراع الدائر بشرط التوافق السياسي
⋙ شاهد بالفيديو | السيول في العراق تستهدف مخيمات النازحين بلا رحمة
⋙ بالصورة: الطواقم التحكيمية للجولة التاسعة في الدوري الممتاز
الأكثر شيوعا