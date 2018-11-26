الخربيط يكشف عن ترشيح عدة أسماء

2018/11/26 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط عن ترشيح عدة أسماء "من خارج المكون السني" لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي والقائد في الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي،.

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