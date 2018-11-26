English | وظائف


الخربيط يكشف عن ترشيح عدة أسماء
2018/11/26 | 20:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط عن ترشيح عدة أسماء "من خارج المكون السني" لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي والقائد في الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي،.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخربيط يكشف عن ترشيح عدة أسماء "من خارج المكون السني لشغل حقيبة الدفاع) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخربيط يكشف عن ترشيح عدة أسماء "من خارج المكون السني لشغل حقيبة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.. السفير التشيكي لدى بغداد يزور نيجيرفان البارزاني
⋙ بعد حادثة “الاستحمام”.. راموس يواجه فضيحة جديدة
⋙ القبض على متهم مطلوب للقضاء وسط العاصمة
⋙ الفتح يكشف عن المرشح البديل لوزارة الداخلية حال رفض الفياض في جلسة غد
⋙ النفط: المباشرة في الحملة الوطنية للتقليل من مخاطر السيول والأمطار في واسط
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ضيف نشرة أخبار الثامنة - المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون- بهاء النوري
⋙ شاهد بالفيديو | المواطنين يشكون سوء الحال من خلال برنامج كلام الناس مع علي الخالدي
⋙ بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا
الأكثر شيوعا