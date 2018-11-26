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نائب عن ائتلاف العبادي: سنلجأ للمحكمة الاتحادية في هذا الأمر!
2018/11/26 | 20:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، أن عدد من أعضاء مجلس النواب سيراجعون مع اللجنة القانونية النيابية صيغة القرار التي تم التصويت عليها داخل المجلس والتي تقضي بإيقاف قرارات حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال لإعادة النظر به.

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