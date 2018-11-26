العثور على كدس أسلحة داخل 3 مضافات لداعش الإرهابي جنوب غربي كركوك

2018/11/26 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية استخبارات كركوك ، اليوم الاثنين ، العثور على كدس أسلحة داخل 3 مضافات لداعش جنوب غربي المحافظة .

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