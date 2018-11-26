2018/11/26 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اختار مدرب منتخب العراق لكرة القدم كاتانيتش، اليوم الاثنين، قائمة اولية للاعبي المنتخب لبطولة امم اسيا المقبلة.

وبموجب القائمة التي اعلنها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، فان كاتانيتش اختار خمس واربعين لاعبا، من المحترفين والمحليين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. العراق يختار قائمة اولية لبطولة أمم اسيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. العراق يختار قائمة اولية لبطولة أمم اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).