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صورة.. العراق يختار قائمة اولية لبطولة أمم اسيا
2018/11/26 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اختار مدرب منتخب العراق لكرة القدم كاتانيتش، اليوم الاثنين، قائمة اولية للاعبي المنتخب لبطولة امم اسيا المقبلة.

وبموجب القائمة التي اعلنها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، فان كاتانيتش اختار خمس واربعين لاعبا، من المحترفين والمحليين.

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