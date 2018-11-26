2018/11/26 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | شارع النهر في بغداد - نبض العاصمه

مصدر الفيديو: Gz-QiBd_FcQ

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