English | وظائف


شاهد بالفيديو | شارع النهر في بغداد - نبض العاصمه
2018/11/26 | 20:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | شارع النهر في بغداد - نبض العاصمه

مصدر الفيديو: Gz-QiBd_FcQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | شارع النهر في بغداد - نبض العاصمه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | شارع النهر في بغداد - نبض العاصمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).


كامل التفاصيل في: قناة التغيير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.. السفير التشيكي لدى بغداد يزور نيجيرفان البارزاني
⋙ بعد حادثة “الاستحمام”.. راموس يواجه فضيحة جديدة
⋙ القبض على متهم مطلوب للقضاء وسط العاصمة
⋙ الفتح يكشف عن المرشح البديل لوزارة الداخلية حال رفض الفياض في جلسة غد
⋙ النفط: المباشرة في الحملة الوطنية للتقليل من مخاطر السيول والأمطار في واسط
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ضيف نشرة أخبار الثامنة - المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون- بهاء النوري
⋙ شاهد بالفيديو | المواطنين يشكون سوء الحال من خلال برنامج كلام الناس مع علي الخالدي
⋙ بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا
الأكثر شيوعا