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برشلونة يحرم من سواريز
2018/11/26 | 20:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رياضية- كلكامش برس؛ أعلن نادي برشلونة؛ اليوم الإثنين؛ أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز يعاني من إصابة في الركبة اليمنى ستبعده لنحو أسبوعين عن الملاعب؛ ليضاف الى سلسلة الغيابات عن صفوف حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن برشلونة في بيان أنه سيفتقد خدمات سواريز الذي سيخضع “لعلاج بيولوجي بالخلايا الجذعية للركبة اليمنى وسيغيب لأسبوعين تقريباً”.

[…]

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