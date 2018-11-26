2018/11/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مركز الأكاديمي الروسي “ميشالكين” عن نجاح أول اختبار لقلب صناعي يعمل باستخدام مضخة قرصية على الخنازير الصغيرة.وتفيد وكالة نوفوستي الروسية، بأن العلماء وصلوا إلى مرحلة ما قبل الاختبارات السريرية، والتي تضمن اختبار القلب الصناعي على الحيوانات المخبرية الكبيرة-الخنازير الصغيرة Miniature pig، وكانت النتائج إيجابية وواعدة.ويقول ممثل عن المركز: “اتضح من […]

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