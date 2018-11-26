بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا

2018/11/26 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، السلوفيني كاتانيتش، اليوم الاثنين، القائمة الاولية للمنتخب المشارك في بطولة أمم آسيا التي ستقام في الامارات في بداية 2019.

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