English | وظائف


بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا
2018/11/26 | 20:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، السلوفيني كاتانيتش، اليوم الاثنين، القائمة الاولية للمنتخب المشارك في بطولة أمم آسيا التي ستقام في الامارات في بداية 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ القبض على متهم مطلوب للقضاء وسط العاصمة
⋙ الفتح يكشف عن المرشح البديل لوزارة الداخلية حال رفض الفياض في جلسة غد
⋙ النفط: المباشرة في الحملة الوطنية للتقليل من مخاطر السيول والأمطار في واسط
⋙ اعتقال متلبس بالدكة العشائرية شرقي بغداد
⋙ عبدالمهدي يلتقي نواب محافظة نينوى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ضيف نشرة أخبار الثامنة - المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون- بهاء النوري
⋙ شاهد بالفيديو | المواطنين يشكون سوء الحال من خلال برنامج كلام الناس مع علي الخالدي
⋙ بالصورة .. القائمة الاولية لاسود الرافدين بكأس آسيا 2019
الأكثر شيوعا