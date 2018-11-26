2018/11/26 | 20:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، السلوفيني كاتانيتش، اليوم الاثنين، القائمة الاولية للمنتخب المشارك في بطولة أمم آسيا التي ستقام في الامارات في بداية 2019.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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