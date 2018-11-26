ذي قار تشكل 21 لجنة طوارئ في كل الاقضية والنواحي لتجاوز اثار الامطار

2018/11/26 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، تشكيل 21 لجنة طوارئ خدمية في الاقضية والنواحي لتجاوز اثار الموجة المطرية الاخيرة، موكدا ان اللجان ستعمل على تقييم الاضرار وايجاد الحلول لها.واضاف الناصري، أنه "تم تشكيل لجنتين للطوارئ في صوبي الشامية والجزيرة في الناصرية بسبب الكثافة السكانية العالية للمنطقتين وهنالك تعاون جيد من قبل المواطنين ونعمل على ايجاد حلول سريعة لتجاوز اثار الموجة المطرية الاخيرة وضمن الامكانات المتاحة".

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