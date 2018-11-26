“ناس” يكشف “مفاجأة” جلسة اكمال الحكومة: على طريقة برهم أم بفرض الجار؟

2018/11/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات الساعات الاخيرة لإكمال كابينة عبدالمهدي، الاثنين، لـ”ناس” عن أغلب التفاهمات التي سيجري وفقها طرح أسماء الوزارات الثمانية المتبقية للتصويت يوم غد الثلاثاء.NAS بدلاء جاهزون وقالت المصادر، لـ “ناس” (26 تشرين الثاني 2018) إن عبدالمهدي قرر “حل عقدة” وزارة الداخلية، عن طريق تهيئة اسمٍ بديل، إلى […]

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