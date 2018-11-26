2018/11/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في القيارة

26/11/2018 20:51:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على مايسمى بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر مركز الاعلام الامني في بيان، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان" مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش ومتعاون مع احدى الارهابيات في القيارة بالموصل للقيام بهذه المهمة".

واضاف ان" الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاي".

ت/س.س

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