اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في نينوى

2018/11/26 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش، خلال عملية أمنية في ناحية القيارة التابعة الى محافظة نينوى.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية،تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارزها في الفرقة 20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش ومتعاون مع احدى الارهابيات للقيام بهذه المهمة”.

وأضافت المديرية، أن “المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

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