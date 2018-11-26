أستراليا تنصح مواطنيها بعدم السفر لإيران خشية الاعتقال

2018/11/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

نصحت وزارة الخارجية الأسترالية رعاياها بعدم السفر إلى إيران؛ بسبب خطر الاعتقال أو السجن الذي يتعرض له حملة الجنسيات الأجنبية في هذا البلد، بحسب بيان أصدرته، الإثنين.

وذكر البيان “أن الوزارة تنصح رعاياها بإعادة النظر في حال الحاجة للسفر إلى إيران؛ بسبب خطر الاعتقال أو السجن”، مضيفًا أن “خطر الاعتقال في إيران أكثر منه في دول أخرى”.

وأضاف البيان وهو يخاطب الرعايا الأستراليين: “يجب إعادة النظر في حاجتك للسفر إلى إيران بسبب خطر تعرض الأجانب، بمن فيهم الأستراليون، للاعتقال التعسفي”، مؤكدًا أن “المواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة هم أكثر عرضة للاعتقال أو السجن”.

كما حددت الخارجية الأسترالية عددًا من المدن، ذكرتها بالاسم، ناصحة رعاياها بعدم التوجه لها في حال اضطروا للسفر إلى إيران، وقال البيان: “لا تسافر في حدود 20 كيلومترًا من الحدود الأفغانية والباكستانية إلى إقليم سيستان وبلوشستان أو إلى مناطق، منها مدينة بم في إقليم كرمان جنوب إيران؛ بسبب الوضع الأمني الخطير”.

وتابع: “لا تسافر إلى مناطق على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع العراق؛ بسبب الوضع الأمني المتقلب”، وتنشط قوات الأمن الإيرانية في هذه المناطق.

وأكدت الخارجية الأسترالية أنه من المستبعد أن تكون الحكومة الأسترالية قادرة على تقديم المساعدة للمواطنين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، “الإيرانية والأسترالية”، في حال اعتقالهم؛ بسبب عدم اعتراف السلطات الإيرانية بالجنسية المزدوجة لمواطنيها.

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