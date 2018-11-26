إيسكو يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

2018/11/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن رغبة لاعب ريال مدريد إيسكو في الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان إيسكو قد شارك بقميص الميرنجي في 49 مباراة وأحرز تسعة أهداف في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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ومع ذلك فأن اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا أصبح خارج حسابات المدرب الحالي لريال مدريد سانتياجو سولاري الذي لم يشركه في مباراة كاملة سوى مرة وحيدة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد كشفت عن معاناة إيسكو من زيادة في الوزن وعدم حصوله على الدعم الكافي من زملائه في غرفة الملابس.

يذكر أن إيسكو يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2013 قادمًا من مالجا، وشارك معهم حتى الآن في 253 مباراة نجح في أن يحرز فيهما 43 هدفًا.

وعلى مستوى البطولات توج إيسكو مع ريال مدريد بالليجا مرة وحيدة وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبكأس العالم للأندية مرتين وكأس الملك مرة وحيدة وكأس السوبر الإسباني مرة وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات.

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