سائرون يجدد موقفه الرافض لتولي الفياض حقيبة الداخلية

2018/11/26 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، الاثنين، موقفه الرافض لتولي فالح الفياض لحقيبة الداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي.

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