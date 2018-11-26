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سائرون يجدد موقفه الرافض لتولي الفياض حقيبة الداخلية
2018/11/26 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، الاثنين، موقفه الرافض لتولي فالح الفياض لحقيبة الداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي.

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