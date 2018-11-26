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الاعرجي مرشحا للداخلية في حال رفض الفياض في جلسة الغد
2018/11/26 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الاثنين، عن المرشح البديل لوزارة الداخلية في حال رفض المرشح الحالي فالح الفياض في جلسة مجلس النواب يوم غد.

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