الاعرجي مرشحا للداخلية في حال رفض الفياض في جلسة الغد

2018/11/26 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الاثنين، عن المرشح البديل لوزارة الداخلية في حال رفض المرشح الحالي فالح الفياض في جلسة مجلس النواب يوم غد.

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