صور .. إصابة 3 جنود صهاينة بعملية دهس شمال الخليل

2018/11/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد فلسطيني متأثراً بجروحه جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى تنفيذه عملية دهس بالقرب من مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن جنود الاحتلال احتجزوا سيارةَ الإسعاف وبداخلها جثمان الشهيد فيما منعت سيارات إسعاف أخرى من الوصول إلى المكان.وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على سائق بدعوى تنفيذ عمليةَ دهس عند مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم أدَّت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح.

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