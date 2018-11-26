English | وظائف


صور .. إصابة 3 جنود صهاينة بعملية دهس شمال الخليل
2018/11/26 | 21:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استشهد فلسطيني متأثراً بجروحه جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى تنفيذه عملية دهس بالقرب من مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن جنود الاحتلال احتجزوا سيارةَ الإسعاف وبداخلها جثمان الشهيد فيما منعت سيارات إسعاف أخرى من الوصول إلى المكان.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على سائق بدعوى تنفيذ عمليةَ دهس عند مفترق غوش عصيون جنوب بيت لحم أدَّت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. إصابة 3 جنود صهاينة بعملية دهس شمال الخليل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. إصابة 3 جنود صهاينة بعملية دهس شمال الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).


كامل التفاصيل في: قناة آفاق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ القبض على متهم مطلوب للقضاء وسط العاصمة
⋙ الفتح يكشف عن المرشح البديل لوزارة الداخلية حال رفض الفياض في جلسة غد
⋙ النفط: المباشرة في الحملة الوطنية للتقليل من مخاطر السيول والأمطار في واسط
⋙ اعتقال متلبس بالدكة العشائرية شرقي بغداد
⋙ عبدالمهدي يلتقي نواب محافظة نينوى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ضيف نشرة أخبار الثامنة - المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون- بهاء النوري
⋙ شاهد بالفيديو | المواطنين يشكون سوء الحال من خلال برنامج كلام الناس مع علي الخالدي
⋙ بالصورة: القائمة الاولية لأسود الرافدين في أمم آسيا
الأكثر شيوعا