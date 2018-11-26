«الناتو» يطالب روسيا بالإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية

2018/11/26 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت روسيا فتح مضيق كيرتش القريب من القرم أمام سفن الشحن في الساعات المبكرة من صباح، اليوم الإثنين، بعد إطلاق النار على ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية واحتجازها أمس في خطوة أثارت أزمة خطيرة جديدة بين البلدين.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في وقت مبكر اليوم الإثنين، إن قوارب دورياته الحدودية احتجزت زورقي مدفعية مدرعين صغيرين تابعين لأوكرانيا وزورق قطر بعدما فتحت النار عليها وأصابت عدة بحارة.



وهذا هو أخطر اشتباك بين موسكو وكييف منذ أعوام.

وأغلقت روسيا من قبل مضيق كيرتش القريب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو قبل عدة سنوات لمنع السفن من المرور من البحر الأسود إلى بحر آزوف.



وقالت إن الزوارق الأوكرانية لم تبلغها مسبقا بخططها وتجاهلت التحذيرات بالتوقف وناورت على نحو خطير.

ونفت أوكرانيا ارتكاب أي انتهاكات واتهمت روسيا بالعدوان العسكري وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لمعاقبتها.

وقالت تركيا، اليوم الإثنين، إنها قلقة بشأن التقارير التي تحدثت عن تعرض سفن أوكرانية لإطلاق نار قبالة سواحل القرم وقالت إنه لا يجب عرقلة حركة الشحن في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان “بصفتنا دولة تطل على البحر الأسود نشدد على أنه لا يتعين عرقلة المرور عبر مضيق كيرتش”.

ودعت أيضا لتجنب أي خطوات قد تعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للتلفزيون الرسمي إن موسكو ستستدعي دبلوماسيا أوكرانيا رفيع المستوى للاحتجاج بشأن الحادث.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع في وقت لاحق اليوم الإثنين لمناقشة أحدث التطورات بناء على طلب من روسيا وأوكرانيا.

وحث الاتحاد الأوروبي في بيان الجانبين على ممارسة أقسى درجات ضبط النفس للحيلولة دون تصعيد الموقف.

وأطلقت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي مناشدة مماثلة.

وقال وزير الخارجية الدنمركي أندرس سامويلسن على تويتر إن بلده تدعم أوكرانيا بشكل كامل.

وأضاف “التطورات مزعجة للغاية وقد تتصاعد”.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريدلاند إن بلدها يندد أيضا بما أطلقت عليه العدوان الروسي ودعت موسكو للإفراج عن السفن المحتجزة.

وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر اليوم الإثنين، أن إغلاق روسيا لبحر آزوف غير مقبول مضيفا أن التطورات مثيرة للقلق وحث الجانبين على منع تصعيد النزاع.

أحكام عرفية في أوكرانيا؟

قال شاهد من رويترز إن ثلاثة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية احتجزتها روسيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم أمس الأحد موجودة في ميناء كيرتش بالقرم.

وأضاف أنه يمكن رؤية أشخاص في زي البحرية حول الزوارق التي لا تبدو عليها أي أضرار.

وفتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي تحقيقا جنائيا بشأن ما قال إنه دخول السفن على نحو مخالف للقانون للمياه الإقليمية الروسية.

وقال إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا في الحادث ويتلقون رعاية طبية مضيفا أن حياتهم ليست في خطر.

ومن المنتظر أن ينظر البرلمان الأوكراني في وقت لاحق اليوم الاثنين في اقتراح بفرض الأحكام العرفية لمدة 60 يوما بعدما اجتمع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع كبار القادة العسكريين والأمنيين مساء أمس الأحد.

وقد تثير هذه الخطوة حفيظة بعض الدوائر في أوكرانيا نظرا لأنها تقيد الحريات المدنية وتمنح سلطات أكبر لمؤسسات الدولة قبيل الانتخابات المقبلة التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن بوروشينكو سيخسرها.

وتمنح اتفاقية ثنائية روسيا وأوكرانيا حق الملاحة في بحر آزوف الواقع بينهما ويربط مضيق كيرتش بينه وبين البحر الأسود.

وتعني سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود، أنها تستطيع التحكم في حركة الملاحة.

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