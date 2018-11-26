المغرب يناشد الجزائر بالتجاوب مع مبادرة العاهل محمد السادس للحوار

2018/11/26 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ناشد المغرب السلطات الجزائرية بإعادة النظر في ردّ فعلها الرسمي تجاه دعوة العاهل محمد السادس القاضية بإرساء آلية ثنائية للحوار المباشر بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان اليوم الإثنين، إن “المغرب ورغم الموقف الجزائري، ما زال منفتحا ومتفائلا بخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين.

واعتبرت الخارجية، أنه “في الوقت الذي ثبت فيه أن الإطارات المختلفة، الإقليمية والدولية، أثبتت عدم نجاعتها، فإن المغرب يتمنى دائما أن تحمل العلاقات الإنسانية حلا للخلافات الثنائية” بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد استقبل ظهر اليوم، الإثنين، سفير الجزائر في الرباط، ليعلن عن موقف المغرب، من عدم رد الجزائر على الدعوة الملكية لحوار ثنائي مباشر بين البلدين.

وبحسب بيان الخارجية، فإن “المغرب يتأسف لعدم وجود أي موقف رسمي جزائري تجاه دعوته لفتح حوار مباشر بين البلدين، رغم أن هذا الطلب كان طلبا للجزائر كذلك”.

يُشار إلى أن الدعوة الملكية التي وجهها محمد السادس في خطابه في عيد العرش، قوبلت بتجاهل رسمي جزائري، حيث لم تعبر السلطات عن الموقف الرسمي من الدعوة المغربية، فيما قدمت وزارة الخارجية الجزائرية طلبا لاتحاد المغرب العربي، لعقد اجتماع عاجل للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية، وهي الدعوة التي ردت عليها كل من تونس وموريتانيا بالإيجاب وعرضت إمكانية استضافتها للاجتماع وباركت عدة دول الخطوة الجزائرية.

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