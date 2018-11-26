أمريكا تحذر روسيا من التحرك «خارج القانون» في أوكرانيا

2018/11/26 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فرع سان دييجو للوكالة الفيدرالية للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في سلسلة تغريدات، إنّه تم أولاً استئناف عبور المشاة، ومن ثم عبور السيارات.

وكان الفرع أعلن في تغريدة قبل ساعات من ذلك، أنّ الحدود بين البلدين أقفلت أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر، وذلك بعيد محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، عبور الحدود باتجاه الأراضي الأمريكية.

وقام نحو 500 من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، بالتوجه إلى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي، وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الأراضي الأمريكية.

وقام عدد من المهاجرين الذين شاركوا في تظاهرة سلمية إلى جانب الحدود، بالتوجه الى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي وحاولوا اجتيازه في محاولة لدخول الولايات المتحدة، لكنّ قوات الأمن الأمريكية تصدّت لهم بالغازات المسيلة للدموع، بينما كانت مروحيات الجيش الأمريكي تحلّق فوقهم على علو منخفض وتخترق أحيانا المجال الجوي المكسيكي.

وفضّل القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين العودة إلى داخل الأراضي المكسيكية، في حين واصلت قلّة منهم تقدّمها باتجاه الأراضي الأمريكية فبلغت حاجزا ثانيا من الأسلاك الشائكة يقف خلفها عناصر من حرس الحدود الأمريكي الذين تحرّكوا على الإثر لوقف تقدّم هؤلاء.

وأصدرت وزارة الداخلية المكسيكية بياناً حذّرت فيه من أنّها “ستطرد في الحال الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأعمال العنيفة”.

من جهته،ا قالت بلدية تيخوانا، إنّ 24 هندوراسياً و15 مكسيكياً تمّ توقيفهم بعد هذه الحوادث.

وعصر الأحد نشرت السلطات المكسيكية وحدات من قوات مكافحة الشغب في محاور استراتيجية من مدينة تيخوانا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بنشر 6 آلاف جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك، لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الاميركية.

وكان نحو 5 آلاف مهاجر وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى تيخوانا بعد ان قطعوا نحو 4 آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

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