منظمة الأسلحة الكيميائية تعتزم التحقيق بهجوم محتمل بالغاز في حلب

2018/11/26 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين (26 تشرين الثاني 2018 )، إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

واتهمت الحكومة السورية الجماعات المسلحة بإطلاق غاز الكلور في حلب.



وقال أرياس إن الحكومة السورية طلبت من المنظمة إرسال وفد إلى الموقع لتقصي الحقائق.



وقال إن المنظمة اتصلت بإدارة الأمن بالأمم المتحدة لتحديد مدى إمكانية إرسال الفريق.وبموجب سلطات جديدة تم إقرارها في حزيران لن يكون بإمكان منظمة الأسلحة الكيمائية تحديد ما إذا كان هجوما بالأسلحة الكيماوية قد حدث فحسب ولكن سيكون بوسعها أيضا تحديد الطرف المسؤول عن ذلك.وقال مسؤول في قطاع الصحة في حلب إن الضحايا يعانون من صعوبات في التنفس والتهابات في العين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور.انتهى.ص.هـ.ح.





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