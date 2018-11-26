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عبدالمهدي يلتقي نواب محافظة نينوى
2018/11/26 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقت " الغدير " نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عقد، اليوم، اجتماعا مع نواب محافظة نينوى بحضور محافظ نينوى وقائد العمليات ورئيس مجلس المحافظة لبحث اخر التطورات الامنية والخدمية في المحافظة .  انتهى ع.س

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