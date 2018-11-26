فائق الشيخ علي يعلن عن

2018/11/26 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن عضو مجلس النواب العراقي، فائق الشيخ علي، اليوم الإثنين، عن السيناريو المتوقع لإكمال الكابينة الوزارية في جلسة البرلمان ليوم غد.وقال الشيخ علي في تغريدته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وتابعتها شبكة رووداو الإعلامية، "بالجلفي!، غداً في مجلس النواب لإكمال كابينة الدكتور عادل عبد المهدي الوزارية..هوسات العمارة؟!".وأضاف، "سليم الجبوري وزيراً للدفاع..بربُع هوسة!، فالح الفياض وزيراً للداخلية..بنُص هوسة! والباقين..حسين شجابك للكوفة؟!، يعني هوسات العمارة!، عمارة عزيات النجف الأشرف..مو عمارة محافظة ميسان!".

بالجلفي!غداً في مجلس النواب لإكمال كابينة الدكتور عادل عبد المهدي الوزارية..



هوسات العمارة؟!سليم الجبوري وزيراً للدفاع..



بربُع هوسة!فالح الفياض وزيراً للداخلية..



بنُص هوسة!والباقين..



حسين شجابك للكوفة؟!يعني هوسات العمارة!عمارة عزيات النجف الأشرف..



مو عمارة محافظة ميسان!

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

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