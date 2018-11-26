English | وظائف


إنطلاق فعاليات اهم مهرجانات السينما الدولية بمشاركة أربعة افلام لإعلام الحشد الشعبي
2018/11/26 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان المقاومة الدولي السينمائي بنسخته الخامسة عشرة بمشاركة أربعة افلام من انتاج مديرية إعلام الحشد الشعبي.

ويشارك في المهرجان الذي تستمر اعماله لغاية يوم 30 تشرين الثاني الحالي أربعة افلام من انتاج مديرية إعلام الحشد الشعبي وهي: “مريم” و”الحشد الشعبي” و”موصل گراد” و”الأنفاس الأخيرة”.

وتجسد تلك الافلام الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية والحشد الشعبي والهزيمة النكراء التي الحقت بتنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف المعارك.

ويمثل مديرية إعلام الحشد الشعبي في المهرجان المقام بالعاصمة الإيرانية طهران نخبة من كوادر مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي من مخرجين ومعدين ومنتجين ومصورين.

ويعتبر المهرجان أحد اقدم واهم المهرجانات في المنطقة وقد أخذ منحى دوليا في النسخة الحادية عشرة عبر إطلاقه استراتيجية دولية ورصد الأهداف السينمائية الدولية مما جعله محط أنظار السينمائيين والفنانين المستقلين في العالم.

اترك تعليق

pressiraq.net/wp-content/uploads/2018/11/200-300x225

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق فعاليات اهم مهرجانات السينما الدولية بمشاركة أربعة افلام لإعلام الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق فعاليات اهم مهرجانات السينما الدولية بمشاركة أربعة افلام لإعلام الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).


كامل التفاصيل في: وكالة صدى الاعلام ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحرة تصدر بياناً حول انهاء خدمات 34 من موظفيها بمكتب بغداد وترد على اتهامها باتخاذ قرار "طائفي"
⋙ رئيس أوكرانيا يصدر مرسوماً بفرض الأحكام العرفية لمدة 60 يوماً
⋙ "نايمكس" يتعافي عند التسوية ويسجل أكبر مكاسب يومية بشهرين
⋙ بالوثائق.. تواقيع نيابية لغرض سحب الثقة عن بعض وزراء حكومة عبد المهدي
⋙ عبد المهدي يناقش مع نواب نينوى ومحافظها الأوضاع الأمنية وملف النازحين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الموارد المائية للفرات : ‎%‎70 من امطار الشتاء بالعراق هطلت في ليلة واحدة ...
⋙ مباشر بالفيديو.. هبوط المسبار “InSight” على سطح المريخ
⋙ بالصور || تونس العاصمة الآن .. الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة ضد قدوم محمد بن سلمان
الأكثر شيوعا