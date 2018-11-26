إنطلاق فعاليات اهم مهرجانات السينما الدولية بمشاركة أربعة افلام لإعلام الحشد الشعبي

2018/11/26 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان المقاومة الدولي السينمائي بنسخته الخامسة عشرة بمشاركة أربعة افلام من انتاج مديرية إعلام الحشد الشعبي.

ويشارك في المهرجان الذي تستمر اعماله لغاية يوم 30 تشرين الثاني الحالي أربعة افلام من انتاج مديرية إعلام الحشد الشعبي وهي: “مريم” و”الحشد الشعبي” و”موصل گراد” و”الأنفاس الأخيرة”.

وتجسد تلك الافلام الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية والحشد الشعبي والهزيمة النكراء التي الحقت بتنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف المعارك.

ويمثل مديرية إعلام الحشد الشعبي في المهرجان المقام بالعاصمة الإيرانية طهران نخبة من كوادر مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي من مخرجين ومعدين ومنتجين ومصورين.

ويعتبر المهرجان أحد اقدم واهم المهرجانات في المنطقة وقد أخذ منحى دوليا في النسخة الحادية عشرة عبر إطلاقه استراتيجية دولية ورصد الأهداف السينمائية الدولية مما جعله محط أنظار السينمائيين والفنانين المستقلين في العالم.

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