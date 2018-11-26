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السير الذاتية للمرشحين تؤجل جلسة البرلمان الخاصة بإكمال الكابينة الوزارية
2018/11/26 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سياسية- كلكامش برس؛ اجلت رئاسة مجلس النواب؛ اليوم الاثنين؛ جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية.

وذكر بيان لرئاسة البرلمان؛ “لغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية”؛ مبينا “وبعد التواصل مع رئيس مجلس الوزراء عادل أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية (مسائلة […]

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