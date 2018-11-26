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اليمن : غارات وقصف مدفعي مكثف للعدوان على محافظة الحديدة
2018/11/26 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استهدف العدوان السعودي الامريكي مساء اليوم بسلسة غارات وقصف مدفعي مكثف مناطق متفرقة بمديريتي الدريهمي والحالي بمحافظة الحديدة.وأفاد مصدر أمني بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان

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