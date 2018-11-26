اليمن : غارات وقصف مدفعي مكثف للعدوان على محافظة الحديدة

2018/11/26 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف العدوان السعودي الامريكي مساء اليوم بسلسة غارات وقصف مدفعي مكثف مناطق متفرقة بمديريتي الدريهمي والحالي بمحافظة الحديدة.وأفاد مصدر أمني بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان

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