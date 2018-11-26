2018/11/26 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين ، في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه عن أحالة مسافرين "عراقي وبنغلاديشي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ: احالة مسافرين "عراقي وبنغلاديشي" للقضاء بحوزتهم جوازات مزوره في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ: احالة مسافرين "عراقي وبنغلاديشي" للقضاء بحوزتهم جوازات مزوره في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).