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هيأة المنافذ: احالة مسافرين
2018/11/26 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين ، في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه عن أحالة مسافرين "عراقي وبنغلاديشي"

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