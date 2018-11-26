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لاريجاني: السعودية تسلك الطريق الخطأ وعدو المنطقة الاول “الكيان الصهيوني”
2018/11/26 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي الذي أقيم في طهران ان الحدث الأبرز في المنطقة هو الخلل الأمني الذي عانت منه خلال السنوات الأخيرة .

ولفت الى ان الشيعة والسنة يعيشون معا في مختلف بلدان المنطقة واضاف : ان هدف التيارات الإرهابية التكفيرية هو […]

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