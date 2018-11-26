2018/11/26 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | كتلة بدر النيابية: نرفض تصريحات عضو تحالف البناء الذي قال أصرف العملية السياسية عفنة

مصدر الفيديو: 5PJdJsZ3HU8

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