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اعلام البرلمان: تأجيل جلسة اكمال كابينة عبد المهدي
2018/11/26 | 22:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-ناس قال مراسل “ناس”، اليوم (26 تشرين الثاني 2018)، بحسب إعلام البرلمان إن “جلسة الغد تم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل الموافق (6 كانون الاول 2018)”.

             

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