2018/11/26 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس قال مراسل “ناس”، اليوم (26 تشرين الثاني 2018)، بحسب إعلام البرلمان إن “جلسة الغد تم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل الموافق (6 كانون الاول 2018)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلام البرلمان: تأجيل جلسة اكمال كابينة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلام البرلمان: تأجيل جلسة اكمال كابينة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).