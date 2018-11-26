2018/11/26 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر بريت مكغورك، مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى العراق، الإثنين، تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، أكد فيها ان العراق والولايات المتحدة يوشكان على توقيع اتفاقية كبيرة في قطاع الكهرباء. وقال مكغورك في تغريدته (26 تشرين الثاني 2018) “اخبار جيدة، شركة جنرال الكترك وضعت اللمسات الاخيرة مع المصرف التجاري العراقي على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوث ترامب يغرّد بشأن تجهيز شركة اميركية العراق بالكهرباء “قبل الصيف”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوث ترامب يغرّد بشأن تجهيز شركة اميركية العراق بالكهرباء “قبل الصيف”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).