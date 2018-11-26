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مبعوث ترامب يغرّد بشأن تجهيز شركة اميركية العراق بالكهرباء “قبل الصيف”
2018/11/26 | 22:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس  نشر بريت مكغورك، مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى العراق، الإثنين، تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، أكد فيها ان العراق والولايات المتحدة يوشكان على توقيع اتفاقية كبيرة في قطاع الكهرباء.  وقال مكغورك في تغريدته (26 تشرين الثاني 2018) “اخبار جيدة، شركة جنرال الكترك وضعت اللمسات الاخيرة مع المصرف التجاري العراقي على […]

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