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احتجاجات في تونس تطالب بوقف زيارة ولي العهد السعودي
2018/11/26 | 22:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيما قدمت مجموعة من المحامين، اليوم الاثنين ( 26 تشرين الثاني 2018 )، دعوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة، لمنع زيارة ابن سلمان إلى البلاد.وقامت نقابة الصحفيين التونسين بتعليق ملصقات على مبناها تعبيراً عن رفضها لزيارة ولي العهد السعودي لتونس، معتبرة في بيان لها، أن جولة ابن سلمان، "تبييض لسجله الدامي، في اغتيال خاشقجي، فضلا عن انتهاكات في الملف الحقوقي".

 انتهى.ص.هـ.ح.

 

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